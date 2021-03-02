Apple изменит дизайн свои смартфонов в 2022 году

Пользователи с нетерпением ждут, когда их любимые iPhone обретут новый дизайн. Но создатели этих устройств не спешат с такими инновациями в дизайне. Не стоит ожидать изменений и в этом году. Если что-то и изменится, то в модели “S”, и то в технических характеристиках. А вот в следующем году, внешних изменений ожидать стоит и это предсказывает сам Минг-Чи Куо.

По его мнению, а оно было построено на информации от поставщиков компонентов. Так вот, по мнению эксперта в следующем году производитель откажется от капли на экране для фронтальной камеры в пользу островка. Также есть информация и о модели iPhone SE. Минг-Чи Куо считает, что в 2022 году компания выпустит обновленную версию устройства.

Ожидается, что этот девайс появится с новым чипсетом, а также поддержкой технологии 5G. Из других утекших в сеть слухов, есть вероятность наличия 4,7-дюймового дисплея, как у iPhone 6 с Touch ID. Выход такого устройства позволит компании увеличить продажи устройств с модулем 5G. Правда, все эти слухи еще никем не подтверждены.