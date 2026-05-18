OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 вышли в России

Для работы, развлечений и повседневного использования.
Редакция The GEEK сегодня в 12:44
В России состоялась премьера двух новых устройств компании OnePlus — смартфона OnePlus Nord CE6 и планшета OnePlus Pad 4.

OnePlus Nord CE6

Nord CE6 получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1272 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Особенностями дисплея стали рамки толщиной 1,65 мм, а также функция управления мокрыми пальцами.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4 в связке с отдельным чипом Touch Reflex, который, по заявлению производителя, обеспечивает частоту отклика касаний до 3200 Гц.

Смартфон оснащен аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт. OnePlus утверждает, что батарея сохранит не менее 80% первоначальной емкости спустя 5 лет работы.

Фото и видеовозможности обеспечивают две камеры:

  • Основная — 50 Мп, OmniVision OV50D40 CMOS, 1/2,88 дюйма, ƒ/1.8, автофокус, OIS;
  • Фронтальная — 32 Мп, Galaxycore GC32E2, 1/3,1 дюйма, ƒ/2.0, автофокус, EIS.

Кроме того, заявлена съемка видео в 4K, водозащита IP66/68/69/69K и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

OnePlus Nord CE6 доступен в России по цене от 22 166 рублей (8/256 ГБ).

OnePlus Pad 4

Одновременно стартовали продажи планшета Pad 4. Устройство построено на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 до 512 ГБ.

Планшет получил 13,2-дюймовый дисплей с разрешением 3.4K, частотой 144 Гц и поддержкой Dolby Vision. Аккумулятор емкостью 13 380 мАч поддерживает 80-Вт быструю зарядку.

Также есть восемь динамиков с поддержкой пространственного аудио, OxygenOS 16 «из коробки» и ИИ-функции. Для устройства предлагается фирменный стилус OnePlus Stylo Pro с поддержкой 16 000 уровней нажатия и тактильной отдачей.

Цены:

  • OnePlus Pad 4 (12/256 ГБ) — от 42 949 рублей;
  • OnePlus Pad 4 (12/512 ГБ) — от 49 120 рублей.
