Apple прекратила производство и продажи iPod

Apple прекратила производство iPod Touch. Это был последний актуальный плеер iPod в модельном ряду компании. Сообщение об этом появилось на официальном сайте под заголовком «Музыка продолжает жить».

Музыка всегда была частью Apple. Сам iPod повлиял не только на музыкальную индустрию – это стало переосмыслением того, как мы ищем музыку, слушаем её и делимся ей. Дух iPod живёт и сегодня. Говорится в сообщении Грега Джозвиака, старшего вице-президента Apple по маркетингу

Цифровой музыкальный проигрыватель iPod touch 7 был представлен в 2019 году и оставался последним плеером Apple. В отличие от других моделей, в нём был встроенный браузер и цифровая камера. Оставшиеся iPod Touch будут продаваться до тех пор, пока они не закончатся в магазинах.

Фанаты Apple по всему миру надеялись, что в честь 20-летия iPod компания выпустит юбилейную модель или возродит iPod classic. Увы, Apple решила иначе.

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