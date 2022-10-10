Apple выпустила iOS 16.0.3

Компания Apple выпустила очередное обновление iOS 16.0.3.

В этот раз сразу стало известно, какие изменения произошли:

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стали корректно показывать входящие звонки и уведомления от приложений. Ранее они приходили с задержкой или могли вообще не отображаться;

iPhone 14 стал корректно воспроизводить звук из микрофона при работе с опцией CarPlay;

Приложение «Камера» на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стало запускаться быстрее;

Исправлена ошибка в приложении «Почта». Неправильно сформированные письма могли приводить к сбою Почты при запуске.

Вес обновления — 968 МБ. Загрузить iOS 16.0.3 можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.

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