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Apple выпустила iOS 16.0.3

Компания Apple выпустила очередное обновление iOS 16.0.3.

В этот раз сразу стало известно, какие изменения произошли:

  • iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стали корректно показывать входящие звонки и уведомления от приложений. Ранее они приходили с задержкой или могли вообще не отображаться;
  • iPhone 14 стал корректно воспроизводить звук из микрофона при работе с опцией CarPlay;
  • Приложение «Камера» на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max стало запускаться быстрее;
  • Исправлена ошибка в приложении «Почта». Неправильно сформированные письма могли приводить к сбою Почты при запуске.

Вес обновления — 968 МБ. Загрузить iOS 16.0.3 можно из Настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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