Apple выпустила публичную iOS 15.4 beta 6

Компания Apple выпустила публичную версию iOS 15.4 beta 6. Она доступна всем, кто прошел регистрацию в программе тестирования Apple Beta Software Program и имеет на своём устройстве специальный профиль.

Новая iOS 15.4 приносит множество изменений в ОС. Например, можно отключить уведомление о запуске автоматизации или произвести настройка геймпадов. Самая интересная из них, что iPhone можно будет разблокировать с маской на лице.

Обновиться до iOS 15.4 beta 6 можно уже сегодня.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!