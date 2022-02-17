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Новости

Apple выпустила публичную iOS 15.4 beta 6

Компания Apple выпустила публичную версию iOS 15.4 beta 6. Она доступна всем, кто прошел регистрацию в программе тестирования Apple Beta Software Program и имеет на своём устройстве специальный профиль.

Новая iOS 15.4 приносит множество изменений в ОС. Например, можно отключить уведомление о запуске автоматизации или произвести настройка геймпадов. Самая интересная из них, что iPhone можно будет разблокировать с маской на лице.

Обновиться до iOS 15.4 beta 6 можно уже сегодня.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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