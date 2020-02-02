Apple готовит к выпуску первый Mac на процессоре ARM

Apple опять готовит что-то серьезное, но это нас не удивляет. Так считает аналитик Минг-Чи Куо, который поделился со всеми пользователи интересной информацией. Если верить его данным, то очень скоро американский производитель может выпустить первый Mac на базе собственной разработки – процессора ARM. Уже известна предварительная дата – первая половина 2021 года.

Новое устройство будет работать на 5-нанометровом чипе, который также вскоре получат новые iPhone и iPad, которые могут выйти в этом году. К чему это может привести? Если это произойдет, то переход на процессоры ARM – это серьезный шаг для Apple, который всколыхнёт весь рынок. Это позволит производителю наиболее гибко обновлять ПО и вообще уйти от зависимости сторонних производителей.

Но наряду с перечисленным положительными моментами, есть и отрицательные. Так, компании и ее разработчикам придется поработать над переделкой существующей ОС, ведь ее ПО для MacOS нужно перевести на другую архитектуру процессора. Сейчас еще не известно, каким вариантом воспользуются разработчики, но у них есть два варианта. Первый вариант – это использование эмуляции x86-й платформы. Второй – заставить разработчиков писать приложения исключительно под ARM.

Но как бы это не закончилось, для Apple это значительный шаг вперед. Ведь сейчас не является секретом то, что чипы серии A – самые мощные на рынке. А их внедрение в ноутбуки или десктопные компьютеры только добавит мощности и без того производительным машинам Apple. Да и все чаще такие процессоры используются в серверных системах.