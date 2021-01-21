Apple готовит iPad mini 6 с Touch ID в экране

В сети появилась новая информация о будущем планшете Apple iPad mini 6. По данным инсайдера Дэвида Ковальски, новинка получит иной дизайн, чем ранее, а также улучшенные аппаратные возможности.

Новинке приписывают подэкранный дактилоскопический датчик. Также в экран будет врезана фронтальная камера, что уменьшит рамку дисплея сверху. Это позволит сделать рамки тонкими по всему периметру экрана.

Внутри, как ожидается, будет однокристальная система Apple A14, которая используется в недавно выпущенной серии iPhone 12. Предполагается, что планшет выпустят в марте вместе с iPad Pro 2021 и iPhone SE 2021.

Цена и другие спецификации не уточнятся.