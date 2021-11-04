Apple запустила в России фитнес-сервис Apple Fitness+

Компания Apple запустила в России фитнес-сервис, созданный специально для Apple Watch. Также он стал доступен ещё в 14 странах мира.

Пользователи iPhone, iPad и Apple TV теперь могут в любое время тренироваться и медитировать под руководством ведущих профессионалов. Стоит отметить, что сервис доступен на английском языке с русскими субтитрами.

Сервис Fitness+ собирает важнейшие показатели тренировок и отображает их прямо на экране iPhone, iPad и Apple TV. В ключевые моменты тренировки на экране отображаются анимированные личные показатели, измеренные на Apple Watch. Например, когда тренер просит проверить пульс, на экране выделяется значение пульса. Во время трудных отрезков появляется таймер обратного отсчёта, помогающий выдержать темп до последней секунды. А когда пользователь закрывает свои кольца Активности, на экране тренировки отображается поздравление.

Стоимость подписки на Apple Fitness+ составляет 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год.