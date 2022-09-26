Блогер смог купить девкит PlayStation 5 и рассказал о его особенностях

На YouTube-канале блогера Macho Nacho Productions вышло видео с обзором девкита (версии для разработчиков) PS5. Их используют для тестирования игр. Автор рассказ о дизайне новинки. В частности, у девкита есть внешний дисплей для вывода системной информации.

Также консоль оснащена четырьмя портами USB 3.0, а также одиночными USB Type-C и USB 2.0. Но самим интересным является то, что у консоли сразу 2,4 ТБ постоянной памяти. У серийной версии ёмкость накопителя составляет всего 825 ГБ, то есть почти втрое меньше.

Автор смог запустить девкит и показал меню, но для работы основных функций консоль нужно активировать.

Ранее, отметим, один их таких девкитов продали на eBay.

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