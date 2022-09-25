Apple может отказаться от второй осенней презентации

Компания Apple может не проводить презентацию новых устройств, которую ждут в октябре. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной такого решения станут незначительные улучшения устройств в плане производительности. Ожидается, что будут выпущены:

Mac mini с M2 и M2 Pro;

MacBook Pro 14″ и 16″ с M2 Pro и M2 Max;

iPad Pro 11″ и 12,9″ с M2.

Внешний вид устройств останется без изменений, а сама Apple не станет ради рекламного описания компонентов проводить целое мероприятие. Новинки, которые анонсируют в следующем месяце, будут представлены через пресс-релизы и на официальном сайте.

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