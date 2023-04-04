Apple планирует сократить сотрудников, обслуживающих магазины Apple Store

Apple планирует сократить небольшую часть корпоративных сотрудников, которые заняты обслуживанием и строительством магазинов Apple Store по всему миру, сообщает Bloomberg.

Компания ранее отказывалась от подрядчиков и контрактных сотрудников, поэтому для нее это первый опыт сокращения собственного штата.

Тем не менее представители Apple заявили им, что это не увольнения, а оптимизация производства, направленная на улучшение обслуживания магазинов по всему миру.

Увольнения затронут «малое количество» сотрудников, но все сотрудники, попавшие под сокращение, смогут подавать заявку на аналогичную должность. Если бывший сотрудник не сможет найти новую должность, ему выплатят компенсацию в размере до четырех месячных окладов.