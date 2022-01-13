Apple выпустила вторую бету iOS 15.3

Компания Apple выпустила вторую бета-версию iOS 15.3 для разработчиков. Апдейт приносит исправление ошибок и повышенную производительность. Особых нововведений обнаружено не было.

Кроме выхода бета-версии iOS 15.3, вышла публичная iOS 15.2.1. В ней были исправлены следующие баги:

Сообщения могли не загружать фотографии, отправленные по ссылке iCloud;

Приложения в CarPlay могли не реагировать на ввод;

Исправлен баг HomeKit, из-за которого любой iPhone можно было отправить в бесконечную перезагрузку.

Вес обновления составляет 933 Мб. Обновиться можно через настройки iPhone.