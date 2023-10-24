Apple анонсировала октябрьскую презентацию. Что покажут?

Сегодня Apple анонсировала вторую осеннею презентацию, которая состоится 30 октября в 17:00 по тихоокеанскому времени (31 октября в 3:00 по МСК).

Судя по тизеру на котором логотип Apple превращается в значок Finder, мероприятие будет посвящено новым компьютерам Mac.

Ожидается, что компания представит обновлённый 24-дюймовый моноблок iMac. Кроме этого, ранее Марк Гурман из Bloomberg заявил, что на октябрьской презентации Apple не представит новые ноутбуки серии MacBook Air, но 13-дюймовый MacBook Pro, 14-дюймовый MacBook Pro и 16-дюймовый MacBook Pro могут быть анонсированы с новыми чипами M3 сохранив дизайн прошлых поколений.

Помимо этого, не исключено, что компания может представить обновлённые планшеты iPad Air, iPad mini и iPad начального уровня.

Несмотря на позднее время проведения мероприятия Apple Event, мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.