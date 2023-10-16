Apple представит три новых планшета iPad на этой неделе. Новые чипы и без старых проблем

На этих выходных независимо друг от друга профильные издания Supercharged и 9to5Mac ссылаясь на собственные источники заявили, что 17 октября Apple представит обновлённые планшеты iPad Air, iPad mini и iPad начального уровня.

По словам редакций, девайсы сохранят дизайн прошлых поколений, но перейдут на новую однокристальную систему, iPad Air получит чип M2, а iPad mini — A16 Bionic.

По инсайдерской информации, новый iPad mini лишится проблемы «желейного экрана». Этим дефектом планшет страдает из-за неправильного расположения контроллера управления дисплеем, который расположен вертикально, в то время как сама LCD-панель развёртывает картинку горизонтально, что приводит к рассинхронизации рендеринга изображения в вертикальной эксплуатации устройства.

Помимо этого, вчера Марк Гурман из Bloomberg заявил, что несмотря на то, что Apple традиционно спустя месяц после анонса новых iPhone представляет следующие поколение iPad, в этом году компания нарушит эту традицию и в этом месяце не стоит ждать обновлённых планшетов. Чей прогноз окажется верным, узнаем уже завтра.