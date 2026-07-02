Стало известно, когда выйдет публичная бета iOS 27
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Стало известно, когда выйдет публичная бета iOS 27

Если компания сохранит график прошлых лет, установить новую систему смогут уже в середине месяца.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:15
Стало известно, когда выйдет публичная бета iOS 27

Apple продолжает тестировать iOS 27 и готовится открыть доступ к новой системе всем желающим. Компания официально подтвердила, что публичная бета выйдет в июле.

Точная дата пока не объявлена. Однако, если Apple сохранит привычный график, публичная бета станет доступна примерно через неделю после выхода третьей беты для разработчиков. По данным 9to5Mac, релиз может состояться уже 13 июля или вскоре после этой даты.

В предыдущие годы Apple выпускала первые публичные бета-версии в следующие дни:

  • iOS 26 — 24 июля;
  • iOS 18 — 15 июля;
  • iOS 17 — 12 июля;
  • iOS 16 — 11 июля.

Главным нововведением iOS 27 станет Siri AI, которая будет работать только на совместимых моделях iPhone. Также обновление принесёт доработанный интерфейс Liquid Glass с новыми настройками оформления, улучшения стандартных приложений, включая «Сообщения», «Фото», «Заметки», Safari, «Карты» и «Музыку», а также обновления для CarPlay и AirPods.

Финальная версия iOS 27, как ожидается, выйдет в сентябре одновременно с новым поколением iPhone.

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