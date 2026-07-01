ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО на iPhone и iPad
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ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО на iPhone и iPad

Компания должна выполнить требования до 15 июля 2026 года.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:11
ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО на iPhone и iPad

ФАС выдала Apple предостережение и потребовала устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем на устройствах с iOS. Речь идёт об iPhone и iPad, где по умолчанию используется иностранная поисковая система, а для перехода на российские сервисы пользователю приходится вручную менять настройки.

В ведомстве считают, что такая схема ставит отечественных разработчиков в неравные условия и может ущемлять интересы неопределённого круга потребителей. ФАС также указала на неисполнение требований законодательства о предустановке российского программного обеспечения на устройства Apple.

Отдельно в предупреждении упоминаются мессенджер MAX и отечественный магазин приложений RuStore. Apple должна выполнить требования ФАС до 15 июля 2026 года. Если компания не устранит нарушения, антимонопольная служба возбудит дело.

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