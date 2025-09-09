Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

Весной 2025 года в России стартовали продажи свежей линейки смартфонов Samsung Galaxy A. В нее вошли три устройства: A26, A36 и A56. Все они с одной стороны одинаковые, а с другой совсем не похожи друг на друга.

Сегодня расскажу про «золотую середину» — Galaxy A36. Я проходил с ним несколько месяцев и готов поделиться опытом: чем он может порадовать, а с какими компромиссами придется мириться.

Характеристики Samsung Galaxy A36

Модель: Samsung Galaxy A36 5G (SM-A366E/DS)

Габариты: 162.9×78.2×7.4 мм, 195 г

Дисплей: 6.7 дюймов, Super AMOLED, 2340×1080 пикселей, 385 ppi, 120 Гц, до 1900 нит, 16 млн цветов, Corning Gorilla Glass Victus+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X

Память: 256 ГБ UFS 3.1

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, 10-кратный цифровой зум, OIS ультраширокоугольная — 8 Мп, f/2.2 макро — 5 Мп, f/2.4 фронтальная — 12 Мп, f/2.2

Батарея: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP67

ОС: OneUI 7 (Android 15)

Связь: Wi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, 2×nano-SIM, NFC, USB Type-C

Цена на момент обзора: 32 990 ₽

Что в комплекте?

Комплектация стандартная для серии Samsung. Небольшая плоская коробка, в которой лежит телефон, а также внутри находятся:

Кабель USB-C на USB-C

Иголка для SIM-лотка

Документация

Зарядное устройство в комплект не входит, поэтому для зарядки нужно использовать отдельно приобретённый адаптер или уже имеющийся.

Дизайн. Простой, но стильный

Первое, что бросается в глаза в Galaxy A36 — это сдержанный дизайн без лишних деталей и вычурностей. Смартфон выглядит просто и аккуратно. У меня на руках версия в лавандовом цвете — спокойный оттенок, который красиво переливается на солнце.

Задняя крышка выполнена из стекла с защитой Corning Gorilla Glass Victus+, и в повседневной эксплуатации это ощущается: случайные царапины почти не появляются.

Рамки корпуса — пластиковые, и вот здесь сразу чувствуется, что это не премиум-сегмент. Визуально они стилизованы под металл, но руку не холодят. Еще один момент, который выдает «бюджетность» — достаточно крупные рамки вокруг дисплея. Особенно нижняя, она заметно толще остальных и бросается в глаза.

Грани у Samsung Galaxy A36 5G плоские, и из-за этого телефон иногда слегка впивается в руку, особенно при длительном удержании одной рукой. Однако они сделаны с матовым покрытием, которое обеспечивает более надёжный и комфортный хват без скольжения.

Камеры объединены в небольшой вертикальный блок без надписей и декоративных вставок. Он выступает над корпусом, из-за чего смартфон на столе слегка «прыгает», когда нажимаешь на экран, но это решается все тем же чехлом.

Размеры у A36 немаленькие — 162,9×78,2×7,4 мм при весе 195 грамм. В кармане он чувствуется, но не мешает. В руке лежит уверенно, хотя людям с маленькой ладонью будет не очень удобно пользоваться одной рукой.

Что касается элементов управления, то на правой стороне находятся кнопка питания и качелька громкости, снизу — слот для двух SIM-карт, разъем USB-C, микрофон и основной динамик, а сверху — микрофон. Второй динамик над экраном создает стерео, и звук при просмотре видео или в играх достаточно неплохой, но «звезд с неба не хватает».

Среднебюджетник защищен по стандарту IP67 — дождь или случайное погружение в воду ему не страшны. Однако, в любом случае, «водные процедуры» ему противопоказаны.

Яркий экран с нюансом

Galaxy A36 получил 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

В жизни дисплей приятный: цвета насыщенные, контраст высокий, картинка выглядит «живой», анимации плавные. Поддерживается простой Always On Display: можно выбрать часы с датой и отображать процесс зарядки. Более продвинутые настройки всегда остаются прерогативой флагманских моделей.

Что касается яркости, то заявленная пиковая яркость составляет 1900 нит. Однако на практике она ниже, но несмотря на это, картинку на экране хорошо видно даже под прямыми солнечными лучами.

Сканер отпечатков пальцев встроен под экран — срабатывает быстро и почти без промахов. Однако я предпочитаю использовать распознавание по лицу. Он срабатывает мгновенно при нормальном освещении, но в темноте уже с трудом.

Но есть и ложка дегтя — заметное мерцание (ШИМ). В повседневном использовании это ощущается не всегда, но если долго читать или листать соцсети на минимальной яркости, глаза могут уставать. Но это проблема практически всех смартфонов Samsung.

Производительность и игры

Аппаратной основой Galaxy A36 стал процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ.

Смартфон справляется с повседневными задачами без проблем: соцсети, мессенджеры, видео, серфинг в сети — все работает плавно, без подтормаживаний. Интерфейс One UI 7 реагирует быстро, правда, иногда тяжелые приложения запускаются чуть медленнее.

Я пробовал несколько игр. Genshin Impact идет на средне-высоких настройках примерно в 30 FPS или на средних — в 50-60 FPS. За час игры смартфон почти не нагрелся, корпус теплый, но не обжигающий. Шутеры вроде PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Delta Force или еще более простые игры идут стабильно, без подтормаживаний.

Одной из ключевых особенностей Galaxy A36 стала поддержка обновлений. Samsung обещает выпускать крупные обновление One UI в течение 6 лет. Для устройства среднего сегмента это реально впечатляет, ведь даже многие флагманы конкурентов живут меньше по части поддержки.

Но есть нюанс: за эти годы сам смартфон морально устареет. Уже через 4-5 лет «железо» начнет заметно отставать, и вряд ли получится комфортно использовать его для игр или тяжелых приложений. В повседневных задачах он, конечно, продержится дольше, но закладываться на все шесть лет вряд ли стоит.

Сама по себе оболочка One UI достаточно приятная. Она быстрая, предлагает несколько интересных настроек и в целом полностью покрывает потребности среднестатистического пользователя.

Что касается «умных» функций, Samsung активно продвигает искусственный интеллект, но в A36 никаких революций не произошло. Работают знакомые инструменты: Circle to Search для поиска информации прямо с экрана, а также «волшебный ластик», позволяющий убрать лишние объекты с фото. Полезно, но это уже стандарт для современных Android-смартфонов, просто здесь оно сделано чуть аккуратнее и стабильнее.

Камеры для повседневных снимков

Основная камера Galaxy A36 проявляет себя как «рабочая лошадка». Она может снимать как в стандартных 12,5 Мп, так и в полных 50 Мп. Первый вариант подходит для повседневных фото — меньше «весят» и быстрее обрабатываются. Второй — для тех случаев, когда хочется вытянуть максимум деталей, например, при съемке архитектуры или пейзажей.

Днем снимки получаются яркими и достаточно четкими. Иногда цвета чуть более насыщенные, чем в реальности, но в соцсетях такие фото смотрятся даже выигрышно.

Вечером ситуация уже сложнее: в кадре появляются шумы, а фонари и подсветка могут «пересвечивать» и бликовать. В ночном режиме картинка улучшается, но чудес ждать не стоит.

Ультраширокий объектив делает свою работу на твердую «четверку». Картинка не мылится по краям, углы обзора широкие, динамический диапазон тоже на уровне. Для фото больших помещений или природы вполне хватает.

0,5x 1x 2x 10x

Макросъемка ограничена 5 Мп, поэтому мелкие детали иногда теряются. Однако нередко удается поймать красивый кадр с мелкими деталями.

Фронталка на 12 Мп оказалась самой спорной. Для быстрых селфи и видеозвонков подойдет, но если приглядываться — видно, что детализация страдает, а оттенки кожи иногда уходят в холодные тона. С фильтрами и постобработкой фото смотрятся лучше, но хотелось бы больше естественности.

По видео:

Основная камера пишет 4K при 30 FPS или Full HD при 60 FPS;

Ультраширик — Full HD, 30 FPS;

Фронтальная камера — 4K/30 FPS.

В итоге камеры Galaxy A36 — это вариант для повседневной жизни. Фото получаются аккуратными и пригодными для соцсетей и мессенджеров. Но в темноте придется мириться с шумами и потерей детализации.

Фото и видео сделанные на Galaxy A36 в оригинальном качестве доступны по ссылке.

Автономность. Целый день на одном заряде

Galaxy A36 получил аккумулятор на 5000 мАч. В моих сценариях (мессенджеры, YouTube и серфинг в интернете) этого хватало на целый день — примерно 10-11 часов экрана.

Смартфон поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Для среднего класса это неожиданно щедро, ведь это уровень флагманов. Например, даже базовый Galaxy S25 поддерживает лишь 25 Вт. Однако в комплекте адаптера питания нет, поэтому если хотите быструю зарядку, то придется приобрести его самостоятельно.

Заряжается смартфон от такой зарядки достаточно быстро: от 1 до 66% — примерно за полчаса, до 100% — за час с небольшим.

Итог: стоит ли покупать Galaxy A36

Samsung Galaxy A36 5G получился крепким середнячком без явных провалов: у него приятный и яркий экран, нормальная для своей цены производительность, приличная автономность с поддержкой быстрой зарядки и камеры, которые уверенно снимают днем, но заметно теряют качество в темноте.

Смартфон подойдет тем, кто ищет практичный и современный смартфон для повседневных задач, не гонится за топовыми фишками и готов мириться с некоторыми компромиссами ради стабильности и удобства.