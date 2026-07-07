В России вступил в силу запрет на авторизацию через зарубежные аккаунты
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В России вступил в силу запрет на авторизацию через зарубежные аккаунты

Изменения касаются владельцем сайтов и сервисов.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:42
В России вступил в силу запрет на авторизацию через зарубежные аккаунты

В России вступили в силу штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Теперь владельцы российских сайтов и приложений должны использовать для входа только разрешённые способы: российский номер телефона, «Госуслуги», биометрию или российские ID-сервисы.

Ограничение касается владельцев сайтов и приложений, а не обычных пользователей. Штрафовать людей за наличие аккаунта Google, Apple ID или иностранной почты не будут.

За нарушение предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафы могут вырасти до 1,4 млн рублей для компаний.  

Речь идёт именно о входе через иностранные сервисы авторизации вроде Google ID, Apple ID, Microsoft Account, GitHub OAuth и аналогичных решений.

Если пользователь просто указал Gmail как почту при регистрации и входит по паролю самого сайта, это не то же самое.

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