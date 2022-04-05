Флагманский Vivo X Note появился на живых фото

Vivo проведет мероприятие 11 апреля, на котором покажет свой первый планшет Vivo Pad, гибкий смартфон Vivo X Fold и флагманский Vivo X Note. Последний появился на живых фото в китайской соцсети Weibo.

Сразу бросается в глаза увесистый размер смартфона, гигантский блок камеры и задняя панель из материала под кожу. Ожидается, что будет еще такая же версия только в сером цвете и черная, но из матового стекла.

По слухам, смартфон получит 7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Gen 1. Емкость акумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядок.

Огромная основная камера включает в себя 4 датчика — 50, 48, 12 и 8 Мп + светодиодная вспышка.

Vivo X Note будет работать предустановленной Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean.

Примерная стоимость смартфона пока не раскрыта.

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