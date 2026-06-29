В России пробуют ИИ для покупок, но редко доверяют ему выбор
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В России пробуют ИИ для покупок, но редко доверяют ему выбор

Только 5% россиян регулярно покупают товары по совету ИИ.
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Редакция The GEEK сегодня в 15:33
В России пробуют ИИ для покупок, но редко доверяют ему выбор

Почти половина россиян уже обращалась к ИИ при выборе товаров и услуг, но постоянной привычкой такой сценарий пока не стал. Согласно опросу, чаще всего люди воспринимают нейросети и рекомендательные алгоритмы как дополнительную подсказку, а не как замену собственному выбору.

Об этом The GEEK сообщили в платформе мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro. В опросе приняли участие 2000 россиян. По данным компании, 45% респондентов хотя бы раз использовали ИИ или связанные с ним инструменты при выборе покупок.

Регулярно, несколько раз в неделю, к таким рекомендациям обращаются только 5% опрошенных. Ещё 19% используют ИИ для покупок время от времени, а 21% попробовали один раз и больше не возвращались к такому сценарию.

Доверие к советам ИИ тоже пока остаётся ограниченным. Среди тех, кто уже пользовался такими инструментами, только 16% следуют рекомендациям «почти всегда» или «часто». Ещё 27% делают это иногда, а 32% редко прислушиваются к советам ИИ или вовсе их игнорируют.

Чаще всего пользователи сталкивались с AI-рекомендациями на маркетплейсах и в онлайн-магазинах. Такой вариант назвали 32% респондентов. Голосовыми помощниками пользовались 28%, чат-ассистентами вроде ChatGPT и Алисы AI пользовались 23%, а чат-ботами на сайтах магазинов пользовались 17%.

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