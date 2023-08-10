Анонсирован планшет vivo Pad Air. Тонкий металлический корпус и чип Snapdragon 870

Вице-президент vivo Цзя Цзиндонг анонсировал планшет Pad Air опубликовав на своей страничке Weibo постеры и основные технические характеристики новинки.

vivo Pad Air получил 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддерживается адаптивная частота обновления до 144 Гц, а соотношение сторон составляет 3:2. За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 870, которая работает в паре с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Кроме этого, планшет получил четыре динамика, поддержку стилуса vivo Pencil2, программное обеспечение Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Устройство выполнено в металлическом корпусе толщиною всего 6,67 мм при массе 530 грамм. Пользователю будет доступно на выбор три цветовых решения: синий, розовый и серебристый.

Пока неизвестно когда и по какой цене vivo Pad Air поступит в продажу.