Анонсирован игровой 4K монитор Samsung Dragon Knight G7 32″ 144 Гц на TizenOS

Samsung эксклюзивно для Китая представила игровой монитор Dragon Knight G7. Новинка схожа с серией Odyssey, которую компания предлагает и в других регионах. При этом устройство также появится в других регионах, но уже под именем Samsung Odyssey 32″.

Монитор Dragon Knight G7 основан на IPS матрице размером 32-дюймова с разрешением UHD 4K, 3840 x 2160 точек. Экран имеет 95% охвата цветового пространства DCI-P3, время реакции 1 мс (GtG), а частота обновления 144 Гц. Кроме того, монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR 400, которая гарантирует минимальную пиковую яркость 400 нит.

Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung

Для уменьшения разрыва изображения при использовании видеокарт AMD и NVIDIA, есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC. Кроме того, работает всё под управлением Tizen ОС, а значит на него можно устанавливать различные фирменные приложения. Также есть регулируемая подставка, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для вывода видео.

Samsung Dragon Knight G7 продаётся в Китае по цене CNY 4,999 (примерно $717). Несмотря на отсутствие информации о глобальных поставках, можно смело ожидать, что этот монитор выйдет на глобальном рынке под брендом Odyssey и будет показан в рамках выставки CES 2023 в январе будущего года.