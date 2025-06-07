Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
ИгрыНовости

Mundfish анонсировала Atomic Heart 2

Опубликован первый трейлер долгожданного сиквела.

На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Mundfish анонсировала Atomic Heart 2 — продолжение ретрофутуристического шутера Atomic Heart.

«Сиквел Atomic Heart возвращает вас в ретрофутуристическую вселенную, полную новых героев и опасностей. Игра погружает в события глобального масштаба и расширяет возможности экшен-RPG с открытым миром»,

— описание Atomic Heart 2 в Steam.

Atomic Heart 2 выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Посмотреть анонсирующий трейлер игры можно в нашем Telegram-канале.

Ранее в сети появлялась информация о том, что продолжение Atomic Heart находится в активной разработке. Тогда отмечалось, что Atomic Heart 2 создается на движке Unreal Engine 5, благодаря чему качество графики и детализации заметно вырастут.


👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
https://the-geek.ru/
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс The CUBE — многопользовательский RPG-шутер по вселенной Atomic Heart
XDefiant — всё: Ubisoft отключила серверы онлайн-шутера
Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году
CD Projekt RED показала первый геймплей «Ведьмака 4»
«Мир Танков» запретят в России? Суд признал экстремистской деятельность «Леста Игры»
Half-Life 3 могут анонсировать уже на этой неделе
Новые промокоды в «Мир танков»: бонус и инвайт-коды на июнь 2025
Рабочие промокоды в Roblox на июнь 2025
Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на июнь 2025
Новые промокоды в Genshin Impact на июнь 2025
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на июнь 2025
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 1 июня 2025
Fortnite вернули в американский App Store спустя 5 лет
Red Dead Redemption 2
Слух: Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году
iPhone без Fortnite: Epic отключила игру для всех владельцев iOS
Cyberpunk_2077
Cyberpunk 2077 получит масштабный мод с мультиплеером
Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time получил дату выхода
Инсайдер: GTA 4 и Max Payne 3 получат переиздания для современных платформ
Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK