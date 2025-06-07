На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Mundfish анонсировала Atomic Heart 2 — продолжение ретрофутуристического шутера Atomic Heart.

«Сиквел Atomic Heart возвращает вас в ретрофутуристическую вселенную, полную новых героев и опасностей. Игра погружает в события глобального масштаба и расширяет возможности экшен-RPG с открытым миром», — описание Atomic Heart 2 в Steam.

Atomic Heart 2 выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Посмотреть анонсирующий трейлер игры можно в нашем Telegram-канале.

Ранее в сети появлялась информация о том, что продолжение Atomic Heart находится в активной разработке. Тогда отмечалось, что Atomic Heart 2 создается на движке Unreal Engine 5, благодаря чему качество графики и детализации заметно вырастут.



