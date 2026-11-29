Специалисты южнокорейской компании AhnLab обнаружили необычную атаку на пользователей Windows. Злоумышленники сумели подменить установочные файлы Q-Dir и DesktopOK, распространявшиеся через официальный сайт разработчика SoftwareOK.

Q-Dir представляет собой файловый менеджер с несколькими панелями, а DesktopOK позволяет сохранять и восстанавливать расположение значков рабочего стола.

Как сообщается в исследовании AhnLab, заражённые установщики скачивались непосредственно с официального сайта. Вредоносные файлы также могли попадать на компьютеры при обновлении уже установленных программ.

Опасность заключалась в том, что после запуска установщика пользователь получал настоящую работающую программу. Одновременно в фоновом режиме загружался троян удалённого доступа, написанный на Python.

Вредоносное ПО позволяло злоумышленникам выполнять команды, скачивать и отправлять файлы, делать скриншоты и собирать информацию о системе. Кроме того, троян проверял наличие антивирусов и других защитных программ.

Исследователи подтвердили заражение установщиков Q-Dir версий 12.83, 12.84 и 12.85, а также DesktopOK версий 12.82 и 12.85.

При этом оригинальные компоненты программ имели действительную цифровую подпись разработчика, что дополнительно затрудняло обнаружение атаки.

В AhnLab предупреждают, что обычное удаление заражённой программы не гарантирует избавления от трояна. Вредоносное ПО устанавливается отдельно и может продолжать работать даже после удаления Q-Dir или DesktopOK.

Пользователям, недавно устанавливавшим или обновлявшим указанные утилиты, рекомендуют проверить компьютер антивирусом и сравнить контрольные суммы установщиков с опубликованными исследователями значениями.

При обнаружении заражения необходимо проверить систему на наличие посторонних задач автозапуска и компонентов удалённого управления.

Причина, по которой злоумышленники смогли подменить файлы на официальном сайте SoftwareOK, пока не установлена.