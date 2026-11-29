Инсайдер Ice Universe опубликовал в китайской социальной сети Weibo видеоролик с предполагаемым дизайном Samsung Galaxy S27 Ultra.
Судя по опубликованным кадрам, смартфон получит крупный блок камер, напоминающий оформление iPhone последних поколений.
Изменится и расположение объективов. По предварительным данным, Samsung откажется от отдельного телеобъектива с трёхкратным оптическим приближением.
В ролике смартфон показан в четырёх цветах: чёрном, белом, синем и розовом.
Ранее инсайдеры также сообщали об увеличении ёмкости аккумулятора и доработке технологии Privacy Display, ограничивающей углы обзора экрана.
Официальная презентация серии Samsung Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.