Apple продолжает работу над вторым поколением тонкого iPhone Air. По новым данным из Южной Кореи, компания решила сосредоточиться на автономности и камерах, отказавшись от дальнейшего уменьшения толщины корпуса.

Как сообщает GSMArena, iPhone Air 2 может получить увеличенный аккумулятор и дополнительную сверхширокоугольную камеру. Сейчас смартфон оснащается только одним основным фотомодулем.

При этом Apple, предположительно, сохранит единственный динамик. Ранее появлялись слухи об использовании полноценной стереосистемы, однако новая информация указывает на то, что компания пока не планирует подобное улучшение.

Толщина корпуса, по данным источника, останется примерно на уровне первого поколения. Таким образом, Apple может пожертвовать дальнейшим уменьшением габаритов ради более практичных изменений.

Ранее инсайдер показал макет iPhone Air 2 с двумя камерами на задней панели. Ожидается, что смартфон также получит новый процессор A20 Pro и обновлённые беспроводные модули.

Предполагаемая презентация состоится весной 2027 года вместе с другими моделями семейства iPhone 18.