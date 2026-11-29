Разработчик под ником Sword опубликовал видео, в котором продемонстрировал работу GTA VI на взломанной PlayStation 5 Pro в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду.

Во время поездки по улицам Вайс-Сити частота кадров преимущественно держалась выше 100 FPS. Просадки наблюдались в районах с плотным трафиком и оживлённой городской застройкой. Запись велась непосредственно на консоли.

Для достижения такого результата энтузиаст снял ограничение в 30 FPS, задействовал технологию масштабирования PSSR 2 и генерацию кадров Lossless Scaling.

Однако без компромиссов не обошлось. В игре снизилась детализация, исчезли некоторые визуальные эффекты, а дополнительная задержка ввода усложнила управление автомобилем.

Напомним, в официальной версии GTA VI даже на PlayStation 5 Pro частота кадров ограничена 30 FPS. Как ранее объяснили в Rockstar Games, мощности центрального процессора консоли недостаточно для работы сложной симуляции игрового мира при более высокой частоте кадров. Дополнительную мощность графического процессора PS5 Pro разработчики направили на повышение качества изображения.