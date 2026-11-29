Энтузиаст Бруно Сент-Джон сумел запустить iPadOS на Nintendo Switch OLED. Консоль работает под управлением настоящей операционной системы Apple, хотя официально она предназначена исключительно для iPad.

Разработчик опубликовал исходный код проекта на GitHub под названием ios-on-switch-lmao. В основе лежит открытая часть ядра Apple XNU, дополненная драйверами для оборудования Nintendo.

Главная особенность заключается в том, что iPadOS работает непосредственно на консоли, без полноценной эмуляции другого устройства. Для загрузки используется Hekate, знакомый владельцам модифицированных Switch по установке Android и Linux.

Остальные компоненты операционной системы извлекаются из официального образа прошивки iPadOS при установке.

Впрочем, превратить любую Switch в полноценный iPad не получится. Проект поддерживает исключительно Nintendo Switch OLED с возможностью запуска Hekate. Для установки также потребуются карта microSD и компьютер Mac.

Сент-Джон предупреждает, что программное обеспечение остаётся экспериментальным. Отдельные функции могут работать некорректно, а вмешательство в систему консоли связано с риском её повреждения.

Инструкции по установке и исходный код доступны в репозитории разработчика. Поддержка других моделей Nintendo Switch пока не планируется.