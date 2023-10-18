Анонс Honor Play 8T — доступный смартфон с ёмким аккумулятором и большим экраном

В Китае состоялась презентация смартфона Honor Play 8T, который позиционируется как доступное устройство и может предложить пользователю большой экран и длительное время автономной работы.

Девайс получил 6,8-дюймовый iPS-дисплей с разрешением 2412 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, а максимальная яркость достигает до 850 нит, соотношение сторон составляет 20:09.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей (f/2.4), основной блок камер оснащён двумя сенсорами, из которых: главный на 50 Мп (f/1,8) с поддержкой записи видео до 1080P и датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6080 которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4x и хранилищем типа UFS 2.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/256 и 12/256 ГБ, есть поддержка карт памяти формата microSD.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт. По словам производителя, смартфон на полном заряде батареи может обеспечить 123 часа воспроизведения музыки, 10 часов игр или 55 часов в режиме разговора.

Из прочего, гаджет получил поддержку 5G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики, боковой сканер отпечатка пальца, аудиоразъём 3,5 мм и порт USB-C версии 2.0. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2. Габариты смартфона составляют: 166,7×76,5×8,24 мм, масса — 199 г.

В Китае Honor Play 8T поступит в продажу 23 октября по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 1099 юаней (14 750 ₽)

(12/256 ГБ) — 1299 юаней (17 450 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.