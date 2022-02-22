На Android растёт популярность шпионских программ

Антивирусная компания ESET сообщила, что среди российских пользователей Android набирают популярность шпионские программы, которые используются для контроля за супругами и детьми. К примеру, это «Где мои дети» или «Alltracker.Семья». Их также устанавливают для слежки, если телефон украдут.

Многие устанавливают их (приложения для слежки) скрыто на телефоны родственников или сотрудников. Ведущий инженер CorpSoft24

Такие программы умеют подслушивать микрофон, получать данные геолокации, мониторить переписку и так далее. При этом такие действия являются уголовно наказуемыми. За это можно получить до двух лет тюрьмы.

Интересно, что сами разработчики «шпионских» программ редко привлекаются к уголовной ответственности, ведь в их программах указана необходимость открытого использования софта в законных целях. А как ими пользуются владельцы телефонов — другой вопрос.

Помимо этого, в ESET заявили, что каждая десятая атака сталкинга и шпионажа направлена на владельцев Android-устройств. С сентября по декабрь 2021 года активность подобного софта в мире выросла на 20%.

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