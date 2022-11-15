В Android 14 изменится функция жеста «Назад»

Google поделилась первыми подробностями об Android 14. Компания рассказала об изменениях в одной из функций в рамках конференции Android Dev Summit ’22.

Сообщается, что в новой версии операционной системы анимация жеста «Назад» будет включена по умолчанию. Функция будет работать во всех приложениях (в Android 13 она работала только в нескольких, например, в «Google Телефон»).

Жест «Назад» будет сжимать открытую страницу и показывать содержимое следующей или возвращать на рабочий стол.

Показать Android 14 должны в мае 2023 года, на традиционной конференции Google.