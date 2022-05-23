Анонсированы процессоры AMD Ryzen 7000 с частотой более 5 ГГц

Компания AMD представила линейку процессоров Ryzen 7000, построенные с использованием 5-нм техпроцесса. Новинки предлагают 16 ядер с частотой 5 ГГц и с возможностью разгона до 5,5 ГГц.

Неизвестная модель Ryzen продемонстрировала стабильную работу и отличные результаты в 5,52 ГГц в игре Ghostwire: Tokyo. Также AMD заявила о увеличении производительности на 14% в однопоточном режиме и с потреблением мощности 170 ватт.

Кроме того, производитель сравнил Ryzen 7000 и топовый Intel Core i9-12900K. Первый на 31% быстрее выполняет рендер 3D-графики в Blender.

Более подробную информацию о своих новинках AMD пообещала рассказать на осенней презентации.

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