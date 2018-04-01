Amazon разрабатывает способ оплаты через ладонь

Amazon планирует внедрить необычный способ оплаты — платеж будет проходить после прикосновения ладонью к терминалу.

Популярная компания хочет внедрить подобную технологию в кафе, ресторанах и других торговых точках. Платежи будут осуществляться после привязки биометрических данных к банковскому счету. Такая система сможет производить оплату по-настоящему в одно касание.

Источник сообщает, что технология еще находятся на стадии ранней разработки. Пока что к ней больше вопросов, чем ответов и конкретики. Возможно, это гениальная разработка будущего, но прежде Амазону необходимо поработать над ее безопасностью и удобством.