Amazon назвал дату релиза сериала по игре Fallout [фото со съёмочной площадки]

Сегодня Amazon Prime Video на своей официальной страничке в X опубликовал видеотизер раскрывающий дату премьеры сериала по видеоигре Fallout.

Согласно тизеру, релиз кинокартины состоится 12 апреля 2024 года. Никаких других новых подробностей, стриминговый сервис не предоставил.

Напомним, сериал снимается по мотивам одноимённой видеоигры, а действия происходят после ядерной войны на территории США, которая превратилась в радиоактивную пустыню и охвачена анархией. Сюжет кинокартины расскажет совершенно новую историю во вселенной Fallout, но не нарушит знакомую концепцию вымышленного мира.

Фотографии со съёмочной площадки:

Главную роль сыграет Уолтон Гоггинс (Омерзительная восьмёрка), Элла Пернелл (Аркейн) и Кайл Маклахлен (Твин Пикс). За съёмочный процесс отвечают Женеве Робертсон-Дуорет (Tomb Raider: Лара Крофт), Грэхэм Вагнер (Кремниевая долина) и авторы «Мира Дикого Запада».