Тодд Говард о сериале Fallout, планах на серию и будущем Starfield

Исполнительный продюсер Bethesda Softworks Тодд Говард дал серию интервью разным изданиям после выхода экранизации Fallout от Amazon.

На этот раз он посетил подкаст Kinda Funny и рассказал не только о самом сериале, но и о принципах студии, планах на серию, а также немного об обновлениях Starfield. Мы же собрали самое важное из часового разговора.

Немного о Fallout

Тодд Говард хотел бы видеть сериал максимально аутентичным, но он и Bethesda дали авторам возможность создать собственное шоу без особых придирок. У нового подхода к сюжету должно быть место для импровизации и изменений.

У Bethesda не было никаких планов по подготовке новой игры к выходу сериала. На данный момент у сообщества уже есть Fallout 76, которая обрела повторный успех после экранизации. Но Говард подчеркнул, что команда всегда рада обсудить спин-оффы, вроде Obsidian New Vegas.

Судя по всему, франшизу ждут большие планы. Уже подтвержденный второй сезон сериала, мобильные проекты, обновления для Fallout 76 а также несколько неназванных «штук», которые находятся в работе.

Bethesda не планирует выводить события Fallout за пределы Штатов. Игрокам хотелось бы видеть и другие локации, чего только стоит мод Fallout: London, но, как считает Тодд «часть фишки Fallout заключается в наивности американцев». К тому же, многие места должны оставаться загадкой.

Философия Bethesda

Хоть Bethesda и нацелена на создание игр «высочайшего качества», сейчас студия ищет варианты увеличения объемов производства. К тому же Говард уточнил, что разработчики не против визуальных «заминок» в игре, если они не являются серьезными багами и не мешают развлекаться.

По словам Тодда, на данный момент Bethesda Softworks условно разделена на 5 команд, которые работают отдельно над Fallout, The Elder Scrolls, Starfield, мобильными играми и «внешними проектами и совместными разработками».

Немного о Starfield

Тодд рассказал об уже выпущенных обновлениях и уточнил, что осенью 2024 года планируется «первый крупный апдейт Starfield» — Shattered Space. Подробной информации не последовало, так что остается только гадать о его содержимом.

Кроме того, совсем скоро мы должны услышать о Starfield’s Creation Kit — инструментарии для модинга, который уже находится в руках разработчиков. Ну и еще одна хорошая новость в копилку — Bethesda по-прежнему планирует поддерживать моды Starfield на консолях.