OpenAI разрабатывает первую «умную» колонку с ChatGPT
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OpenAI разрабатывает первую «умную» колонку с ChatGPT

Но выходу может помешать Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:14
OpenAI разрабатывает первую «умную» колонку с ChatGPT

OpenAI разрабатывает первое собственное потребительское устройство — портативную «умную» колонку на базе ChatGPT. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным источников, устройство создаётся как ИИ-компаньон, который сможет отвечать на вопросы, управлять устройствами умного дома и использовать возможности других сервисов OpenAI. Компания рассчитывает, что со временем гаджет будет лучше понимать владельца и учитывать его привычки.

Одной из необычных особенностей могут стать механические элементы. По задумке OpenAI, они должны создавать ощущение, что устройство «живое» и реагирует на пользователя.

Точные сроки выхода колонки пока неизвестны. При этом разработка может столкнуться с юридическими проблемами из-за конфликта с Apple.

В июле 2026 года Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в получении коммерческих секретов через бывших сотрудников. По версии Apple, OpenAI при найме специалистов могла получать информацию о ещё не выпущенных устройствах.

Всего OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников Apple, а также приобрела стартап io Products, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Apple требует раскрытия корпоративной информации OpenAI и пытается добиться запрета на продажу будущего устройства.

В OpenAI обвинения отвергают и заявляют, что не используют чужие разработки. По словам представителей компании, будущая колонка будет отличаться от существующих устройств Apple, включая HomePod.

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