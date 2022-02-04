Amazfit Nexo подешевели на AliExpress до 6 тысяч рублей

Смарт-часы Amazfit Nexo (Amazfit Verge 2), которые были представлены в 2020 году, стали заметно дешевле. Сейчас их можно приобрести на AliЕxpress за 6 097 рублей с бесплатной доставкой по России. Напомню, что на момент выхода их стоимость составляла 11 тысяч рублей.

Устройство обладает AMOLED-дисплеем диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454х454 точек. За защиту экрана отвечает закалённое стекло Gorilla Glass 3.

Работа часов происходит на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 2500, а также 512 МБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти. Время автономной работы составляет до 35 часов. Кроме того, есть поддержка eSIM.

Пользователю доступно несколько сменных циферблатов, 10 видов отслеживания физической нагрузки, датчик высоты, гироскоп, GPS-навигация, мониторинг сна и сердцебиения.

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