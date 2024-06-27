Алиса в июне: обновления для ТВ Станций и новые функции

В июне команда Алисы представила новые функции для YaOS и ТВ Станций. Собрали основные обновления в одном месте:

Описание фильмов на основе отзывов пользователей

Теперь выбор фильма станет проще благодаря собранным отзывам тысяч пользователей. Алиса и YandexGPT создают описание фильма с плюсами и минусами, основанное на рецензиях реальных зрителей.

Картины из Третьяковской галереи

На ТВ Станциях теперь доступны 11 оцифрованных картин из Третьяковской галереи. Высокое разрешение экранов позволяет рассмотреть картины в деталях, а Алиса выступает в роли гида. Пакет заставок доступен также на Станциях Дуо Макс.

Голосовое управление скоростью воспроизведения

Теперь можно менять скорость воспроизведения подкастов, аудиокниг и сказок голосом. Просто скажите «Алиса, скорость 2» или «Алиса, быстрее/медленнее».

Новый видеоплеер на YaOS

Интерфейс видеоплеера на всех телевизорах с YaOS обновлён. Улучшен дизайн и удобство управления: менять озвучку, включать субтитры или улучшать качество видео стало проще.

Музыка с выключенным экраном

Теперь экран ТВ Станции можно выключить, не прерывая музыку. Скажите «Алиса, выключи экран». Полностью выключить устройство можно командой «Алиса, выключи телевизор».