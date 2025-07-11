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Huawei представила глобальную версию Pura 80. Без HarmonyOS и с урезанной батареей

Снова обошлась без HarmonyOS и оставили неизвестную версию Android.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:22

Huawei официально представила серию камерофонов Pura 80 за пределами Китая. Презентация состоялась в Объединённых Арабских Эмиратах, где компания открыла предзаказ на две старшие модели — Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra.

Однако, вопреки ожиданиям, глобальная версия вновь не получила фирменную операционную систему HarmonyOS. Вместо неё установлена EMUI 15 на базе неизвестной версии Android — без уточнений и без прозрачности.

Сценарий, который повторяется

Подобная ситуация уже наблюдалась в прошлые годы: в Китае Huawei продвигает HarmonyOS как полноценную замену Android, а вот международным пользователям достаётся EMUI — оболочка, визуально схожая с китайской версией, но на другом ядре и без заявленного суверенитета. Это уже вызвало вопросы у фанатов бренда: почему Huawei не решается внедрить HarmonyOS глобально, если система готова?

Урезали и батарею

Ещё одно расхождение между китайскими и глобальными версиями касается аккумуляторов. Модели для международного рынка получили батареи на 5170 мА·ч, что заметно меньше, чем у китайских вариантов, где заявлены ёмкости 5600 и даже 5700 мА·ч. При этом поддержка быстрой зарядки осталась: 100 Вт по кабелю и 80 Вт беспроводной.

Цены и доступность

Глобальные продажи стартуют с рынка ОАЭ. Цены там уже озвучены:

  • Huawei Pura 80 Pro (12+512 ГБ) — 3999 дирхамов (~86 тыс. рублей).
    Цвета: чёрный, белый, красный.
  • Huawei Pura 80 Ultra (16+512 ГБ) — 5099 дирхамов (~110 тыс. рублей).
    Цвета: чёрный, золотой.

В ближайшие недели устройства появятся и в других странах, включая Россию. По информации из локальных представительств, старт продаж у нас ожидается в августе.

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Источник:
The GEEK
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