«Алиса» теперь может подсказать статус заказа в «Яндекс Маркете»

Голосовой помощник Алиса научилась сообщать статус заказа из Маркета, включая информацию о том, когда заказ будет доставлен или готов к самовывозу. Пользователи могут задать вопрос в любое время и получить необходимую информацию, не прибегая к поиску в почте или на своем смартфоне.

Если у пользователя есть несколько заказов на Маркете, Алиса назовет хотя бы один товар из каждого, чтобы помочь человеку идентифицировать его. При этом голосовой помощник не раскроет содержимое заказа, если пользователь включил опцию «Скрывать названия товаров».

Задать вопрос Алисе можно через Яндекс Станцию, телевизор или приложение с Алисой. Голосовой помощник в курсе всех покупок на Маркете, включая заказы на сервисе быстрой доставки продуктов «Маркет 15», который работает в нескольких городах России.

Кроме того, Алиса также рассказывает о заказах в Лавке и предоставляет срочные уведомления о состоянии заказов. С начала года голосовой помощник стал сообщать о доставке курьера из Лавки, даже не дожидаясь вопроса от пользователя.