AliExpress сообщил о задержках посылок из-за коронавируса
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Новости

AliExpress сообщил о задержках посылок из-за коронавируса

Китайская онлайн-площадка AliExpress сообщила о возможных задержках заказов. Затруднения объясняются вспышкой коронавируса.

В официальном твиттере AliExpress говорится, что компания прилагает все усилия для ускорения процесса доставки. Также компания напоминает, что Всемирная организация здравоохранения признала посылки безопасными. Все сложности связаны с логистикой и более долгой обработкой заказов.

Кроме того, участились жалобы от заказчиков посылок с AliExpress. Они заявляют о проблемах получения заказов, а все оплаченные покупки автоматически продлеваются без возможности вернуть или отменить покупку.

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