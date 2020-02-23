AliExpress сообщил о задержках посылок из-за коронавируса

Китайская онлайн-площадка AliExpress сообщила о возможных задержках заказов. Затруднения объясняются вспышкой коронавируса.

В официальном твиттере AliExpress говорится, что компания прилагает все усилия для ускорения процесса доставки. Также компания напоминает, что Всемирная организация здравоохранения признала посылки безопасными. Все сложности связаны с логистикой и более долгой обработкой заказов.

We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. pic.twitter.com/QZYBECuKUp — AliExpress.Official (@AliExpress_EN) March 2, 2020

Кроме того, участились жалобы от заказчиков посылок с AliExpress. Они заявляют о проблемах получения заказов, а все оплаченные покупки автоматически продлеваются без возможности вернуть или отменить покупку.