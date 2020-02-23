AliExpress сообщил о задержках посылок из-за коронавируса

Китайская онлайн-площадка AliExpress сообщила о возможных задержках заказов. Затруднения объясняются вспышкой коронавируса.
В официальном твиттере AliExpress говорится, что компания прилагает все усилия для ускорения процесса доставки. Также компания напоминает, что Всемирная организация здравоохранения признала посылки безопасными. Все сложности связаны с логистикой и более долгой обработкой заказов.
Кроме того, участились жалобы от заказчиков посылок с AliExpress. Они заявляют о проблемах получения заказов, а все оплаченные покупки автоматически продлеваются без возможности вернуть или отменить покупку.
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