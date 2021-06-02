Утечка показала, насколько более ёмкие аккумуляторы получат iPhone 13

В китайской социальной сети Weibo появились данные о том, какая ёмкость будет у аккумуляторов новых iPhone 13. Как сообщается, они будут превосходить те, что были в 12-й линейке.

iPhone 13 Pro Max — 4352 мА•ч (на 18% больше iPhone 12 Pro Max);

iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мА•ч (на 9,9% больше, чем у 12-й линейки);

iPhone 13 mini — 2406 мА•ч (на 8% больше).

Таким образом, у топовой модели показатели автономность вырастет весьма существенно, особенно учитывая, что новые процессоры A15 будут ещё более энергоэффективными.

Также эта утечка показывает, что iPhone 13 mini всё же выпустят. Несмотря на многочисленные слухи об отказе от самой маленькой модели, новинка всё же выйдет.

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