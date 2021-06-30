AirPods Pro 2 смогут отслеживать состояние здоровья

Компания Apple продолжает создавать девайсы для мониторинга здоровья. На сей раз аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что компания выпустит в будущем году AirPods Pro второго поколения с «инновационными» функциями. В числе таковых будет система отслеживания здоровья пользователей.

Пока что неясно, что там будет и как это будет реализовано. Возможно, наушники будут следить за пульсом и температурой тела.

Как отмечается, спрос на наушники AirPods во второй половине этого года будет «ниже ожидаемого». Если вначале года ожидалось 75-85 миллионов, то теперь прогноз снизили до 70-75 миллионов.

При этом Куо считает, что «AirPods Pro» второго поколения с инновационными функциями увеличит поставки наушников до 100 миллионов единиц и выше.

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