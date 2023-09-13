Обновленные AirPods Pro 2 получат дополнительные функции

В обновленных наушниках AirPods Pro 2 компания Apple отказалась от разъема Lightning в пользу USB-C. Но это далеко не единственное нововведение.

AirPods теперь обеспечивают высококачественное 20-битное аудио с частотой 48 кГц со значительным снижением задержки звука. Однако есть одно “но” – эта функция совместима только с гарнитурой Apple Vision Pro, запуск которой запланирован в США на следующий год.

Также пользователи смогут заряжать AirPods напрямую от своих iPhone 15, которые также оснащены разъемом USB-C. Что касается автономности, то здесь без изменений: до 6 часов в режиме прослушивания и до 30 часов с чехлом.

Еще одной особенностью станет улучшенная защита: наушники и чехол получили рейтинг IP54, они обеспечивают повышенную защиту от пыли и воды. Apple отдельно подчеркивает, что новые AirPods Pro 2 разработаны с использованием переработанных материалов и не содержат потенциально вредных веществ

Кроме того, все AirPods Pro второго поколения с iOS 17 получат ряд новых функций:

Адаптивный звук – новый режим сочетает режим прозрачности и активное шумоподавление, автоматически корректируя уровень подавления внешнего шума в зависимости от текущей ситуации.

Режим разговора – функция снижает громкость аудио и фоновый шум, когда пользователь начинает разговаривать с кем-то.

Персонализированная громкость – с помощью машинного обучения наушники адаптируют уровень громкости к текущим условиям и предпочтениям пользователя.

Стоимость обновленных AirPods Pro 2 остается на уровне $249 (~23 900 рублей), и они доступны только в белом цвете.