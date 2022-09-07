Компания Apple представила Apple Watch Series 8. Сразу бросается в глаза, что значительных изменений в дизайне они не получили. Новинка выглядят практически также как Series 7.

Одной из главных новых фишек является добавления датчика температуры тела. Измерять показатели можно с заданными промежутками, чтобы собирать полную статистику о состоянии пользователя. Датчик способен определять изменение температуры тела с точностью 0,1° по Цельсию и сверяется каждые пять секунд, что позволяет предсказывать овуляцию и изменение гормонального фона.

Также расширили функции для отслеживания женского здоровья. Теперь можно следить за овуляцией, и получать уведомления и рекомендации об отклонениях в цикле. Обещают, что все данные защищены и зашифрованы, а у Apple нет разрешения к медицинским данным пользователя.

Также новые Series 8 научились определять дорожные происшествия и аварии благодаря функции «Crash Detection». Если происходит столкновение, часы могут установить его тип, оповестить родственников и вызвать экстренные службы.

На одном заряде часы проработают до 18 часов в обычном режиме и до 36 часов при включении режиме пониженного энергопотребления Low Power Mode. Функция отключает автоматическое распознавание тренировки и Always On Display. Режим также будет доступен на Apple Watch Series 4 и более новых поколениях.

Стоимость Apple Watch Series 8 с Wi-Fi — $399, c Wi-Fi и LTE — $499. Предзаказы откроются уже сегодня, в продажу поступят уже 16 сентября.

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