Официальные приложения «Аэрофлота» и Utair удалили из App Store. Уже установленные продолжают работать, поэтому удалять их не рекомендуется. В Google Play и AppGallery оба приложения пока доступны для загрузки.

Удаление связано из-за санкций со стороны США, которые были введены 7 апреля против «Аэрофлота», Utair и Azur Air.

В марте под блокирующие санкции США попали приложения банков. Например, приложения ВТБ и «Промсвязьбанка» были удалены из App Store и Google Play. В апреле в похожей ситуации оказались приложения «Сбера» и «Альфа-банка».

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