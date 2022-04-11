Huawei удалила из AppGallery приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

Компания Huawei без объяснения причин удалила из фирменного магазина AppGallery приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции США.

Сейчас в AppGallery нельзя найти приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие».

К сожалению, приложение недоступно в Google Play и AppGallery. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка. Сообщается на сайте банка «Открытие»

Поиск приложений в AppGallery

Приложения «Альфа-Банк» и «Сбербанк» пока работают и доступны для загрузки.

По каким причинам Huawei решила удалить из фирменного магазина AppGallery приложения российских банков – неизвестно. Напомним, что китайская компания находится под санкциями США с 2020 года.

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