Huawei удалила из AppGallery приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие»

Компания Huawei без объяснения причин удалила из фирменного магазина AppGallery приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции США.
Сейчас в AppGallery нельзя найти приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк» и «Открытие».
К сожалению, приложение недоступно в Google Play и AppGallery. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка.Сообщается на сайте банка «Открытие»
Приложения «Альфа-Банк» и «Сбербанк» пока работают и доступны для загрузки.
По каким причинам Huawei решила удалить из фирменного магазина AppGallery приложения российских банков – неизвестно. Напомним, что китайская компания находится под санкциями США с 2020 года.
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