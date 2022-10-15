Acer выпустила видеокарту Predator BiFrost Intel Arc A770 OC в необычном дизайне

Компания Acer выпустила видеокарту Predator BiFrost Intel Arc A770 OC. Особенность новинки заключается в уникальном «цветном» дизайне. В карте установлена «турбина» и вентилятор на 92 мм, которые во включённом состоянии подсвечиваются встроенными светодиодами.

В качестве графического процессора выступает решение от Intel с возможностью работы на частотах 2200-2400 МГц. Также есть 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с частотой 17,5 ГГц. Для подключения мониторов доступно три DisplayPort 2.0 и один HDMI 2.1.

Потребление Predator BiFrost Intel Arc A770 OC в обычном режиме составляет 250 Вт, а в «разогнанном» — до 280 Вт. Питание происходит через два 8-контактных разъёма. Для использования рекомендуется блок питания на 650 Вт.

Стоимость Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC составляет 12 999 тайваньских долларов (~25 500 рублей).

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