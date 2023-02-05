8-ядерный Ryzen 7 7840HS стал на 25% быстрее предшественника

Новые мобильные процессоры AMD Dragon Range с архитектурой Zen 4 продолжают вызывать восхищение в Сети.

Результаты теста Cinebench R23 показали высокую производительность ноутбука, оснащенного процессором AMD Dragon Range с архитектурой Zen 4 — Ryzen 7 7840HS. Ноутбук был протестирован в Китае и набрал 16 854 балла в многопоточном режиме. Сравнительно, Ryzen 7 6800H набрал 13 611 баллов.

Высокий результат обусловлен более высокой частотой (3,8-5,1 ГГц) и TDP 35-54 Вт. Однако, производительность может существенно отличаться в зависимости от системы охлаждения ноутбука. Кроме того, Ryzen 7 7840HS включает GPU AMD Radeon 780M с частотой 2,9 ГГц и 12 вычислительными блоками.