30 мая в Индии пройдет презентация смартфона Motorola Moto G04s

Совсем недавно Motorola начала продажи смартфона Edge 50 Fusion на территории Индии, а уже 30 мая запустит на тот же рынок более простую модель Moto G04s. Точную дату релиза сообщил индийский гигант Flipkart в преддверии официальной презентации. Напомним, что смартфон появится в четырех расцветках: черной, синей, оранжевой и зеленой, а его цена до сих пор остается в секрете.

Motorola Moto G04s работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606 и имеет всего 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней, без других конфигураций. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, технологией Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB-C.

На фронтальной стороне расположен 6,6-дюймовый HD+ дисплей с частотой 90 Гц, защищенным стеклом Gorilla Glass 3 и селфи-камерой на 5 Мп. А на задней — только основной блок камеры с сенсором на 50 Мп. Аккумулятор устройства рассчитан на 5000 мАч и поддерживает зарядку на 15 Вт.